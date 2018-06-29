Alibaba, Trendyol'a Ortak Oluyor

Dünyanın önde gelen online alışveriş şirketi Alibaba, Trendyol'a yatırım yapma kararı aldı. Trendyol'dan yapılan açıklamada, "Alibaba, Trendyol'un yeni stratejik partneri oluyor ve mevcut finansal yatırımcıların hisselerini alıyor. Bu yatırım, Alibaba'nın globalleşme konusundaki kararlılığını göstermesi ve Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük internet yatırımı olması açısından önem arz ediyor" denildi.

Açıklamada satışa konu olan hisse miktarı veya parasal değer konusunda bir bilgi yer almadı.

"PAZAR LİDERİ BİR MARKAYA ORTAK OLACAĞIZ"

Alibaba Group Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Michael Evans konuyla ilgili olarak,"Türkiye dünyadaki ve bölgedeki farklı dijital ekonomiler değerlendirildiğinde oldukça heyecan verici ve önemli bir pazar. Bu yatırım ile birlikte Alibaba, güçlü bir kurucu ve yönetim ekibinin önderliğindeki pazar lideri bir markaya ortak olmuş olacak" dedi.

AYLIK 16 MİLYON KULLANICISI BULUNUYOR

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2010 yılında kurulan Trendyol'un 16 milyon kullanıcısı ve 90 milyondan fazla aylık ziyaretçisi bulunurken, bölgenin en hızlı büyüyen e-ticaret şirketi olarak tanımlanıyor. Alibaba Group ise dünyanın en büyük online ve mobil ticaret şirketi. (REUTERS)