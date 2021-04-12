Alibaba, tekelleşme nedeniyle kesilen para cezasını "yol gösterici" olarak görüyor
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Alibaba, tekelleşme nedeniyle kesilen para cezasını "yol gösterici" olarak görüyor

Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Alibaba, tekelleşme nedeniyle kesilen para cezasını 'yol gösterici' olarak görüyor

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın yetkilileri, tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete kesilen 2,8 milyar dolar para cezasını "yol gösterici" olarak gördüklerini bildirdi.

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Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın yetkilileri, tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete kesilen 2,8 milyar dolar para cezasını "yol gösterici" olarak gördüklerini bildirdi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Joseph Sai, yatırımcılarla ve basın mensuplarıyla yaptığı konferans görüşmesinde, "Bir platform şirketi olarak işimiz, temel işletme modelimiz konusunda bir sorun olmadığını bilmek rahatlatıcı. Bu ceza kararı, tekelleşme karşıtı yasayla bağlantılı özgül sorunları kavramamız konusunda iyi bir yol gösterici oldu." ifadesini kullandı.

Cezanın Alibaba'ya herhangi olumsuz maddi etkisi olmayacağını ifade eden Sai, kararın açıklanmasının şirketle ilgili düzenleyici belirsizlikleri ortadan kaldırarak yatırımlara ve ortaklara güven vereceğini vurguladı.

Sai, "Bu meseleyi geride bıraktığımız için memnun olduğumuzu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

2,8 milyar dolar para cezası

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'ya, 10 Nisan'da tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2,8 milyar dolar para cezası kesilmişti.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme Kurumunca (SAMR) yapılan açıklamada, Alibaba'nın rekabeti sınırladığı ve malların serbest dolaşımını engelleyerek piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı belirtilmişti.

SAMR, 12 Mart'ta aralarında Çinli arama motoru Baidu, sosyal medya şirketi Tencent, mobil taksi şirketi Didi ve telekomüniskasyon şirketi Softbank'ın da bulunduğu 12 şirkete tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 77'şer bin dolar para cezası kesildiğini duyurmuştu.

Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri, 8 Şubat'ta yürürlüğe koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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