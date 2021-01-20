Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, yaklaşık 3 ay sonra ortaya çıktı
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Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, yaklaşık 3 ay sonra ortaya çıktı

20.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:29
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, yaklaşık 3 ay sonra ortaya çıktı

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın, yaklaşık 3 aydır kamunun karşısına çıkmayan kurucusu Jack Ma, yayınlanan bir videoda kendini gösterdi.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın, yaklaşık 3 aydır kamunun karşısına çıkmayan kurucusu Jack Ma, yayınlanan bir videoda kendini gösterdi.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberinde, Ma'nın, yaklaşık 100 köy öğretmeniyle yaptığı video konferans görüşmesine yer verildi.

Ma, 50 saniyelik videoda, her yıl öğretmenlerle Çin'in Sanya kentinde yaptıkları buluşmayı bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapamayacaklarını belirterek, "Salgın geçtikten sonra tekrar görüşürüz." ifadesini kullandı.

Çin'in en zenginlerinden biri ve Alibaba'nın kurucusu Ma'nın, Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından, 24 Aralık 2020'de, Alibaba'ya bağlı Ant Group'a yönelik başlatılan "tekelcilik" soruşturmasına ise değinmemesi dikkati çekti.

SAMR, tekelcilik soruşturması kapsamında, şirkete bağlı finans kuruluşu Ant Grup'un yöneticilerini ifade vermeye çağırmıştı. Ant Grup da yaptığı açıklamada, piyasa düzenleyicisi SAMR ile iş birliği yapacaklarını bildirmişti. Çinli yetkililer, Alibaba'nın, Ant Grup için planladığı 37 milyar dolar değerindeki halka arzı da 3 Kasım 2020'de durdurmuştu.

En son 24 Ekim 2020'de Şanghay'da düzenlenen bir forumda Ma'nın, Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirdiği bir konuşmanın ardından ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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