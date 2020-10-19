Alibaba hipermarket zinciri Sun Art'ı 3.6 milyar dolara aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alibaba hipermarket zinciri Sun Art'ı 3.6 milyar dolara aldı

19.10.2020 12:42 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:47
Alibaba hipermarket zinciri Sun Art'ı 3.6 milyar dolara aldı

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, Çin'in en büyük hipermarket zincirlerinden Sun Art Retail Group'un kontrol hisselerini 3.6 milyar dolara satın aldı.

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, Çin'in en büyük hipermarket zincirlerinden Sun Art Retail Group'un kontrol hisselerini 3.6 milyar dolara satın aldı.

Alibaba'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Sun Art'ın yüzde 51'inin sahibi olan A-RT Retail Holdings Limited şirketinin yüzde 70.94 hissesini 3.6 milyar dolar karşılığında, şirketin sahibi Auchan Retail International'dan satın aldı.Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, Alibaba'nın Sun Urt Retail Group'taki hisselerinin toplamı yaklaşık yüzde 72 olacak. İşlemin ardından, Sun Art'ın meccut CEO'su Peter Huang şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Sergey Lavrov Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai Binnur Kaya Sadri Alışık
Spor Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Garry Rodrigues Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Çocuk Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alibaba hipermarket zinciri Sun Art'ı 3.6 milyar dolara aldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 12:52:11. #1.15#
title