Alibaba'dan koronavirüsün vurduğu Çin'e 2.8 milyar dolar kredi desteği
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Alibaba'dan koronavirüsün vurduğu Çin'e 2.8 milyar dolar kredi desteği

İnternet üzerinden ürün satın alma hizmeti ile bir dünya devine dönüşen Alibaba Holding'den koronavirüsün vurduğu Çin'e finansal destek açıklaması geldi.

10.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:59
Alibaba'dan koronavirüsün vurduğu Çin'e 2.8 milyar dolar kredi desteği

İnternet üzerinden ürün satın alma hizmeti ile bir dünya devine dönüşen Çinli Holding'den koronavirüsün vurduğu ülkesine finansal destek açıklaması geldi.


Alibaba, holdinge bağlı Ant Financial's MYBank'ın Çin'deki şirketlere 2.86 milyar dolar kredi vereceğini duyurdu. Şirket açıklamayı Çin'in sosyal medyası Weibo'daki resmi hesabı üzerinden yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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