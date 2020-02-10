Alibaba'dan koronavirüsün vurduğu Çin'e 2.8 milyar dolar kredi desteği
İnternet üzerinden ürün satın alma hizmeti ile bir dünya devine dönüşen Alibaba Holding'den koronavirüsün vurduğu Çin'e finansal destek açıklaması geldi.
İnternet üzerinden ürün satın alma hizmeti ile bir dünya devine dönüşen Çinli Alibaba Holding'den koronavirüsün vurduğu ülkesine finansal destek açıklaması geldi.
Alibaba, holdinge bağlı Ant Financial's MYBank'ın Çin'deki şirketlere 2.86 milyar dolar kredi vereceğini duyurdu. Şirket açıklamayı Çin'in sosyal medyası Weibo'daki resmi hesabı üzerinden yaptı. Euronews.com'da Görüntüle