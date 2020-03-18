Alibaba'dan Korona Virüsüne Karşı Yapay Zeka Çözümü!
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Çin Halk Cumhuriyeti, Alibaba, Teknoloji

Alibaba'dan Korona Virüsüne Karşı Yapay Zeka Çözümü!

Yapay zekanın sağlık sektöründe çeşitli alanlarda kullanıldığını ve büyük faydalar sağladığını sık sık duyuyoruz. Bu teknolojinin &ou

18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Alibaba'dan Korona Virüsüne Karşı Yapay Zeka Çözümü!

Yapay zekanın sağlık sektöründe çeşitli alanlarda kullanıldığını ve büyük faydalar sağladığını sık sık duyuyoruz. Bu teknolojinin özellikle insanların tespit edemeyeceği ya da gözden kaçırabileceği şeyleri tespit etme konusunda oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz.


Görünüşe göre tüm dünyayı saran korona virüsü salgınına karşı da yapay zeka teknolojilerinden faydalanmaya başlıyoruz. Çinli teknoloji devi Alibaba tarafından geliştirilen bir yapay zeka sistemi, korona virüsünü taşıyan insanları tespit edebiliyor.


Bu yeni sistem, insanlarda hastalığın tespit edilebilmesi için 15 dakika ya da daha fazla beklemeyi gerektiren yöntemlerin aksine, virüsü sadece saniyeler içerisinde tespit edebilen CT taramalarına dayanıyor. Üstelik sistemin verdiği sonuçların doğruluk oranı da oldukça yüksek. Alibaba, sistemin yüzde 96 oranında doğru sonuçlar verdiğini belirtiyor. Bu durum, sistemin doktorlar tarafından kullanılabileceği ve koronavirüs taşıyan hastaların hızlı ve efektif bir şekilde teşhis edilebileceği anlamına geliyor.


Sistemin geliştirilmesi için, Çin'de resmi olarak açıklanan 5.000 koronavirüs vakasına ait çeşitli görseller ve veriler de bu sisteme yüklenmiş durumda. Halihazırda Çin'de 100'den fazla sağlık merkezinde Alibaba'nın yapay zeka sisteminin kullanıldığı belirtiliyor. Dolayısıyla sistem çoktan kullanıma hazır gibi görünüyor.


Söz konusu yapay zeka sistemi, koronavirüs taşıyanların tespit edilmesinde oldukça etkili olacağa benziyor. Ancak sistemin diğer ülkelerde de kullanılıp kullanılmayacağı şimdilik merak konusu. Bu arada görünüşe göre Çin, virüs salgınıyla baş etmeye başladı ve hatta salgınla nasıl başa çıkacakları konusunda yol göstermek amacıyla dünyanın çeşitli bölgelerine doktorlar göndermeye bile başladı.

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Kaynak: Tamindir

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