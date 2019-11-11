Alibaba'dan Bekarlar Günü'nde 30 milyar dolarlık rekor: Amazon'un 3 aylık cirosunu 1 günde yaptı

11.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:46

Dünyanın en büyük perakende alışveriş sitelerinden Çinli e-ticaret devi Alibaba bu sene 11'incisi düzenlenen Bekarlar Günü kampanyasında 30 milyar dolar satış barajını aşarak yeni bir rekor kırdı.



Kampanya çerçevesinde satışları devam eden Alibaba grubu geçen sene 11 Kasım'da 24 saat içerisinde 30.8 milyar dolarlık ciro elde etmişti. Euronews.com'da Görüntüle