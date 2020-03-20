Alibaba, Corona Virüs Araştırmaları için Yapay Zekâ Platformu Sunuyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Alibaba, Corona Virüs Araştırmaları için Yapay Zekâ Platformu Sunuyor - Haber
Teknoloji

Alibaba, Corona Virüs Araştırmaları için Yapay Zekâ Platformu Sunuyor

Çin'in en iyi bulut hizmet sağlayıcısı olan Alibaba Cloud, doktorlara Corona virüsüyle ilgili çalışmalarında destek olabilecek bir yapay zekâ platformu hizmeti veriyor.

20.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:34
Alibaba, Corona Virüs Araştırmaları için Yapay Zekâ Platformu Sunuyor

Çin'in en iyi bulut hizmet sağlayıcısı olan Alibaba Cloud, doktorlara Corona virüsüyle ilgili çalışmalarında destek olabilecek bir yapay zekâ platformu hizmeti veriyor. Hizmetin amacı, virüs tanısının daha hızlı konabilmesi ve Corona virüsü hakkında veri analizlerine ulaşmaya yardımcı olmak.

Bulut bilişim uzmanları, Alibaba Cloud yan kuruluşu olan DAMO Akademisi araştırmacıları ve kurumsal iletişim ve iş birliği platformu DingTalk mühendisleri tarafından geliştirilen hizmet ile dünya çapında doktorlara, Corona virüsüyle savaşta destek verilmesi hedefleniyor.

Yapay zekâ destekli uygulamaların, Corona virüsünün başladığı dönemde öğrenilen bilgiler kullanılarak geliştirildiği söyleniyor.

Corona Virüsü Testi Doğruluğunu Tespit Ediyor

Video konferansları ve 11 dilde gerçek zamanlı yapay zekâ çevirisi sayesinde Alibaba Cloud, Çin'den doktorların deneyimlerini birbirleriyle paylaşabilecekleri ve dünyadaki diğer doktorlardan gelen soruları cevaplayabilecekleri sanal bir topluluk oluşturmak için çalışıyor.

Buna ek olarak DingTalk, ücretsiz iletişim sağlayan, Uluslararası Tıbbi Uzman İletişim Platformunu hizmete sunarak doktorların iletişimine destek sağlıyor. DAMO Akademi tarafından geliştirilen CT Image Analitik çözümü ise Corona virüsü testinin doğruluğu tespit ederken aynı zamanda test algılama hızını da artırıyor.

Yapay zeka modeli, Çin'den gelen veriler üzerinde algoritmalar çalıştırarak farklı zatürre tiplerinin olasılığını tahmin etme yeteneğine sahip.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar Haber
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haber
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Haber
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Gonca Vuslateri'den 'Karantinada cinsel ilişkiye girin' tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Ersoy Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tom Hanks Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Metin Oktay Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Alibaba, Corona Virüs Araştırmaları için Yapay Zekâ Platformu Sunuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 15:02:09. #1.15#
title