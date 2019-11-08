Aliağaspor, Gönen Belediyespor'u ağırlayacak

08.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:06

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 8. haftasında Balıkesir temsilcisi Gönen Belediyespor'u sahasında ağırlayacak olan Aliağaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. 10 Kasım 2019 Pazar günü Petkim Stadında oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma Aliağaspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.



Ligde 15 puanla 3. sırada yer alan ve liderin sadece 4 puan gerisinde yer alan Aliağaspor, alacağı galibiyetle zirve takibi sürdürmek istiyor. Gönen Belediyespor ise 6 puanla 11. sırada yer alıyor. Sarı-siyahlılar hazırlıklarını teknik sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Petkim Stadında yapılan antrenman kuvvet ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilirken futbolcuların hırslı ve neşeli halleri teknik heyetin yüzünü güldürdü.



Özellikle sakat ve hasta oyuncuların takıma geri döndüğünü belirten Aliağaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Bahadır, "Bu ligde her maç bizim için aynı zorlukta. Rakiplerimiz bize karşı ayrı bir motivasyonla oynuyor. Hem psikolojik olarak hem de motivasyon olarak bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Maç içerisinde skor olarak öne geçtiğimizde sahada eksik kalsak da maçın o şekilde bitirilmesi gerektiğini futbolcularımıza anlattık. Sandıklıspor karşılaşmasında 1-0 öne geçtik, birçok gol pozisyonu da yakaladık ve neticesinde skoru koruyarak 3 puanı hanemize yazdırdık. Önümüzdeki Gönen Belediyespor karşılaşmasında da eksiklerimiz olacak. Takım içerisindeki eksikliklerimizi devre arasında gidermeye çalışacağız. Bu süreçte devreyi en az kayıpla tamamlamak istiyoruz. Ligin tepesinden uzaklaşmamak istiyoruz. Dokuzuncu haftada Bergama Belediyespor ile karşılaşacağız. O maçta da puan ve puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA