Aliağaspor FK, yeni bir zafer peşinde
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Aliağaspor FK, yeni bir zafer peşinde

Aliağaspor FK, yeni bir zafer peşinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inin güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü Buca Zafer Spor ile çeyrek final mücadelesi için karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inin güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü Buca Zafer Spor ile çeyrek final mücadelesi için karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda sarı siyahlılar, mücadeleden galip ayrılması halinde adını yarı finale yazdırarak 3. lige bir adım daha yaklaşacak.

Zorlu mücadelenin hazırlıklarını Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde sürdüren Aliağaspor FK, maç öncesi son antrenmanını Menemen İlçe Stadı'nda gerçekleştirecek. Sarı siyahlılar, tüm hesaplarını Aliağalılara yeni bir zafer yaşatmak üzerine yaparken, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 17.30'da yapılacak müsabakayı Şevket Can Arslan, Emre Yunusoğlu, Recep Durmazoğlu ve İsmail Hakkı Pekbilgin hakem dörtlüsü yönetecek.

BAL'da oynanacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının programı da açıklandı. Her bölgenin 1. ve 2. müsabakalarının galipleri ile 3. ve 4. müsabakalarının galipleri yarı final müsabakalarını 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü, final müsabakaları ise her bölgenin yarı final müsabakalarının galipleri arasında 11 Temmuz 2021 Pazar günü oynayacak. Çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde sonuç bozulmazsa, seri penaltı atışları kazanan takımı belirleyecek. 4 bölgede oynanacak olan final müsabakalarının galibi olacak 4 takım, TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. - İZMİR

Aliağaspor FK, yeni bir zafer peşinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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