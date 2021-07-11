Aliağaspor FK Taraftarından Duygulandıran Film

Aliağaspor FK Taraftarından Duygulandıran FilmBAL Ligi Finaline yükselen ve Aliağa'nın profesyonel lig özlemini 11 Temmuz Pazar günü Kuşadasıspor ile yapacağı final maçında şampiyon olarak sona erdirmek isteyen Aliağaspor FK maç saatini beklemeye başladı.