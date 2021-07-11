Aliağaspor FK Taraftarından Duygulandıran Film
Aliağaspor FK Taraftarından Duygulandıran FilmBAL Ligi Finaline yükselen ve Aliağa'nın profesyonel lig özlemini 11 Temmuz Pazar günü Kuşadasıspor ile yapacağı final maçında şampiyon olarak sona erdirmek isteyen Aliağaspor FK maç saatini beklemeye başladı.
Aliağaspor FK Taraftarından Duygulandıran Film
BAL Ligi Finaline yükselen ve Aliağa'nın profesyonel lig özlemini 11 Temmuz Pazar günü Kuşadasıspor ile yapacağı final maçında şampiyon olarak sona erdirmek isteyen Aliağaspor FK maç saatini beklemeye başladı. Aliağaspor FK taraftarı ise hazırladıkları Final Maçı günü filmiyle duygu dolu anlar yaşattı.
İşte O duygu dolu taraftar filmi Açıklaması
Kaynak: Habermetre