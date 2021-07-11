Aliağaspor FK Taraftarından Duygulandıran Film
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Aliağaspor FK Taraftarından Duygulandıran Film

Aliağaspor FK Taraftarından Duygulandıran Film
Habermetre - Haberler | Toplum

Aliağaspor FK Taraftarından Duygulandıran FilmBAL Ligi Finaline yükselen ve Aliağa'nın profesyonel lig özlemini 11 Temmuz Pazar günü Kuşadasıspor ile yapacağı final maçında şampiyon olarak sona erdirmek isteyen Aliağaspor FK maç saatini beklemeye başladı.

Aliağaspor FK Taraftarından Duygulandıran Film

BAL Ligi Finaline yükselen ve Aliağa'nın profesyonel lig özlemini 11 Temmuz Pazar günü Kuşadasıspor ile yapacağı final maçında şampiyon olarak sona erdirmek isteyen Aliağaspor FK maç saatini beklemeye başladı. Aliağaspor FK taraftarı ise hazırladıkları Final Maçı günü filmiyle duygu dolu anlar yaşattı.

İşte O duygu dolu taraftar filmi Açıklaması

Kaynak: Habermetre

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