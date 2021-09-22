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Aliağaspor FK sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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Aliağaspor FK sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inin 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacağını açıklamasıyla birlikte Aliağaspor FK'da tempo yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inin 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacağını açıklamasıyla birlikte Aliağaspor FK'da tempo yükseldi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde mücadele edecek olan Aliağa'nın futboldaki temsilcisi Aliağaspor FK, sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Aliağa Atatürk Stadyumunda Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat süren antrenman yarım sahada yapılan taktik antrenmanla son buldu. Taktik maçta futbolcuların hırsları ise teknik heyeti mutlu etti.

Lig açılış tarihinin netleşmesiyle birlikte tempoyu artırmaya başladıklarını ifade eden Aliağaspor FK Teknik Sorumlu Hakan Şapçı, "Hazırlıklarımız kapsamında 5 Ekim'de Afyon'da kampa gireceğiz. Kamp döneminde hazırlık maçları oynayacağız. Ligin başlamasına iki hafta kala Aliağa'ya dönerek çalışmalarımızı burada sürdüreceğiz ve ligin başlamasını bekleyeceğiz. Şuan ki antrenman sürecimiz çok iyi gidiyor. Önümüzdeki haftalarda hazırlık maçları oynayacağız. Bizim hedefimiz belli. Var gücümüzle ve konsantrasyonumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - İZMİR

Aliağaspor FK sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Aliağaspor FK sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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