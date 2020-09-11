Aliağaspor FK kadrosunu güçlendiriyor Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) yer alan ve sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren İzmir temsilcisi Aliağaspor FK, bir yandan da yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiriyor.

Tüm çalışmalarını profesyonel liglere çıkma hedefi ile gerçekleştiren Aliağaspor FK, bu doğrultuda Mardin Fosfatspor'dan 22 yaşındaki kenar hücum oyuncusu Şefik Koz ile Payasspor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Somuncu'yu kadrosuna dahil etti.

Takımla birlikte antrenmanlara çıkan iki genç yetenek İzmir'in önemli bir kulübüne geldiklerini belirterek sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istediklerini dile getirdiler.

Aliağa FK'nın antrenmanını izleyen ve tüm futbolculara başarılar dileyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise, yeni transferler Şefik Koz ve Fatih Somuncu'yu takıma katılmalarından dolayı tebrik etti ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Bültenler