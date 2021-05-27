Aliağaspor FK, hazırlık maçında rahat kazandı
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Aliağaspor FK, hazırlık maçında rahat kazandı

Aliağaspor FK, hazırlık maçında rahat kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aliağaspor FK, hazırlık maçında Ayvalıkgücü Beleditespor'u 3-1 mağlup etti.

Aliağaspor FK, hazırlık maçında Ayvalıkgücü Beleditespor'u 3-1 mağlup etti. Öte yandan, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Bölge 2. grupta yer alan İzmir temsilcisinin lig fikstürü belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 2. grupta yer alacak olan Aliağaspor FK, hazırlık maçında konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 yendi. Ev sahibi takımın gollerini Mehmet Çağrı Alpaslan, Serdar Vefa Yeşil ve Batuhan Doğrukıran attı. Konuk ekibin tek golünü ise Burak İnkaya kaydetti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Aliağaspor FK, rakibi karşısında rahat bir galibiyet kazandı.

Aliağaspor FK'nın rakipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar neticesinde, 9 Haziran 2021 Çarşamba günü başlayacak olan Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde (BAL) gruplar belirlendi. 2. Bölge 2. grupta yer alan Aliağaspor FK'nın rakipleri İzmir Spor ile Çiğli Belediyespor oldu. 4 bölgede 3 ve 4'erli 8'er grup oluşturuldu. Çift devreli lig esasına göre oynanacak maçlar sonunda birinci olacak 8 takım, daha sonra tarafsız sahada eleme usulüne göre mücadele verecek. Bölge birincisi olacak 4 takım, adını 3. Lig'e yazdıracak. - İZMİR

Aliağaspor FK, hazırlık maçında rahat kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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