Aliağaspor FK, Hakan Şapcı ile devam edecek
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Aliağaspor FK, Hakan Şapcı ile devam edecek

Aliağaspor FK, Hakan Şapcı ile devam edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Korona virüs salgını nedeniyle kısa periyotta oynanan 2020-2021 sezon Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 3. Lig'e çıkma mücadelesinde final maçında penaltılarda mağlup olan Aliağa spor FK, teknik direktör Hakan Şapcı ile yola devam kararı aldı.

Korona virüs salgını nedeniyle kısa periyotta oynanan 2020-2021 sezon Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 3. Lig'e çıkma mücadelesinde final maçında penaltılarda mağlup olan Aliağa spor FK, teknik direktör Hakan Şapcı ile yola devam kararı aldı.

Aliağaspor FK kulübünde yapılana açıklamada, "TFF Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan kulübümüzün yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Kulüp başkanımız Kamil Önal bugün yapılan görüşmeden sonra yaptığı açıklamada 2021-2022 sezonu için teknik direktörümüz Hakan Şapcı ile tekrar anlaşmaya varılmıştır. Camiamıza ve teknik direktörümüz Hakan Şapcı'ya hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Aliağaspor FK, Hakan Şapcı ile devam edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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