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Balıkesir, Gönen, Spor

Aliağaspor FK deplasmandan 1 puanla döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 21. haftasında, deplasmanda Balıkesir temsilcisi Gönen Belediyespor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

09.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:42
Aliağaspor FK deplasmandan 1 puanla döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 21. haftasında, deplasmanda Balıkesir temsilcisi Gönen Belediyespor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 21. haftasında Aliağaspor FK, Gönen Belediyespor'a konuk oldu. Ev sahibi takım 87. dakikada İsmail Can Taşkıran'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Aliağaspor FK'ya beraberliği getiren golü 90. dakikada Selim Kartal attı. Sahadan 1 puanla ayrılan Aliağaspor FK, bu skorla puanını 41'e çıkartarak lig tablosunda dördüncü sıraya yerleşti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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