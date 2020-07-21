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Aliağaspor FK'da teknik direktör Hakan Şapçı oldu

Yeni sezonda profesyonel liglere çıkma hedefiyle çalışmalarına başlayan Aliağaspor FK'da teknik direktörlüğe Hakan Şapçı getirildi.

Aliağaspor FK'da teknik direktör Hakan Şapçı oldu
21.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:40

Yeni sezonda profesyonel liglere çıkma hedefiyle çalışmalarına başlayan Aliağaspor FK'da teknik direktörlüğe Hakan Şapçı getirildi.

Sarı siyahlı Aliağaspor FK, 47 yaşındaki tecrübeli teknik adam Hakan Şapçı ile sözleşme imzaladı. Şapçı bu sezon Bergama Belediyespor'u şampiyon yaparak 3. Lige çıkarmıştı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar "Futbolculardan, hocamıza, kulüp yönetiminden, taraftarlarımıza kadar herkesin hedefi öncelikle 3. Lig ve sonrasında daha üstün başarılara imza atmak. Hakan Hocamız 2020-2021 sezonunda Aliağaspor FK teknik direktörü olarak Aliağa'mızın başarısı için görev yapacak. İnşallah sağlıklı bir sezon geçiririz. Aliağa olarak, şehir olarak her alanda hedefimiz Süper Lig. Tabii sportif alan bizim için çok önemli. İnşallah futbolda da çok başarılı bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Aliağaspor olarak hak ettiğimiz yerlere ulaşmak istiyoruz. Başta kulüp başkanımız Kamil Önal olmak üzere yönetimimiz, taraftarımız, teknik heyetimiz ve futbolcularımız tek yürek 3. Lige çıkmanın heyecanı içinde olmalıyız ve hedefimize ulaşmalıyız. Tek hedefimiz öncelikle profesyonel lige çıkmak. Ardından başarılarımızı sürdürüp en üst noktalara ulaşmak istiyoruz. Hocamızın geçmişteki başarıları ve son olarak Bergama'da ulaştığı başarı, Aliağa'mızda da başarıya ulaşacağımızı gösteriyor. Kulübüyle, Belediyesiyle, taraftarıyla, halkıyla tek yürek bu başarıyı elde edeceğiz. Aliağamıza hayırlı olsun" dedi.

"Aliağa'yı hak ettiği yerlere taşıyacağız"

Hakan Şapçı da Aliağa'nın daha üst ligleri hak ettiğini ifade ederek "Aliağa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçmişte yakaladığımız başarıların bir yenisini, belki de en kıymetlisini yakalamak için buradayız. Ben başta Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a, kulüp başkanımız Kamil Önal'a, sportif direktörümüz Burak Akyıldız'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte tüm Aliağa, tüm taraftarımızla birlikte Aliağa FK'yı hak ettiği üst liglere taşımak için var gücümüzle büyük bir mücadele vereceğiz. Ben de bu ailenin bir ferdi olmaktan dolayı çok mutluyum, çok gururluyum" diye konuştu.

"Aliağa'mıza hayırlı olsun"

Aliağa Spor FK Başkanı Kamil Önal da Aliağa'nın daha üst liglerde olması gerektiğini ve bu hedeflere ulaşmak için çalışacaklarını söyleyerek, "Bugün Aliağa'mız için çok güzel bir gün. Başarılara kavuşmuş ve yeni başarıları hedefleyen bir ismi teknik direktörlüğe getirdik. Serkan Acar Başkanımızla birlikte kulüp olarak bizim de hedeflerimiz, daha üst liglerde olmak, Aliağa'ya layık şekilde daha büyük başarılar yaşamak. Aliağa'mıza hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.

Hakan Şapçı şampiyonluklara abone

1973 doğumlu şampiyon hoca, Manisa BŞB Spor'u ve Turgutlu Spor'u Bölgesel Amatör Ligden çıkardı. Utaş Uşak Spor'u ise 3. Ligden 2. Lige çıkardı. Tecrübeli teknik adam, son olarak bu sezon göreve geldiği yıl Bergama Belediyespor'u da 3. Lige çıkarmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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