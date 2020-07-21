Aliağaspor FK'da teknik direktör Hakan Şapçı oldu Yeni sezonda profesyonel liglere çıkma hedefiyle çalışmalarına başlayan Aliağaspor FK' da Teknik Direktörlüğe Hakan Şapçı getirildi. Sarı Siyahlı kulüp 47 yaşındaki tecrübeli teknik adamla sözleşme imzaladı.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR; HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar futbolculardan, hocamıza, kulüp yönetiminden, taraftarlarımıza kadar herkesin bu sezon hedefin öncelikle 3. Lig ve sonrasında daha üstün başarılara imza atmak bilincinde olması gerektiğini dile getirerek "Hakan hocamız 2020-2021 sezonunda Aliağaspor FK teknik direktörü olarak Aliağa'mızın başarısı için görev yapacak. İnşallah sağlıklı bir sezon geçiririz. Aliağa olarak, şehir olarak her alanda hedefimiz Süper lig. Tabii sportif alan bizim için çok önemli bir alan. İnşallah futbolda da çok başarılı bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Aliağaspor olarak hak ettiğimiz yerlere ulaşmak istiyoruz. Başta kulüp başkanımız Kamil Önal olmak üzere, yönetimimiz, taraftarımız, teknik heyetimiz ve futbolcularımız tek yürek 3. Lige çıkmanın heyecanı içinde olmalıyız ve hedefimize ulaşmalıyız. Tek hedefimiz öncelikle profesyonel lige çıkmak. Ardından başarılarımızı sürdürüp en üst noktalara ulaşmak istiyoruz. Hocamızın geçmişteki başarıları ve son olarak Bergama'da ulaştığı başarı, Aliağa'mızda da başarıya ulaşacağımızı gösteriyor. Kulübüyle, Belediyesiyle, taraftarıyla, halkıyla tek yürek bu başarıyı elde edeceğiz. Aliağamıza hayırlı olsun" dedi.

TEKNİK DİREKTÖR HAKAN ŞAPÇI: ALİAĞA'YI HAK ETTİĞİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ

Aliağaspor FK' da Teknik Direktörlüğe Hakan Şapçı da Aliağa'nın daha üst ligleri hak ettiğini ifade ederek "Aliağa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçmişte yakaladığımız başarıların bir yenisini, belki de en kıymetlisini yakalamak için buradayız. Ben başta Belediye Başkanımız Serkan Acar beye, Kulüp Başkanımız Kamil Önal beye, Sportif Direktörümüz Burak Akyıldız'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte tüm Aliağa, tüm taraftarımızla birlikte Aliağa FK' yı hak ettiği üst liglere taşımak için var gücümüzle büyük bir mücadele vereceğiz. Ben de bu ailenin bir ferdi olmaktan dolayı çok mutluyum, çok gururluyum." Dedi.

ALİAĞA SPOR FK BAŞKANI KAMİL ÖNAL: ALİAĞAMIZA HAYIRLI OLSUN

Aliağa Spor FK Başkanı Kamil Önal da Aliağa'nın daha üst liglerde olması gerektiğini ve bu hedeflere ulaşmak için çalışacaklarını söyleyerek "Bugün Aliağa'mız için çok güzel bir gün. Başarılara kavuşmuş ve yeni başarıları hedefleyen bir ismi Teknik Direktörlüğe getirdik. Serkan Acar başkanımızla birlikte kulüp olarak bizim de hedeflerimiz daha üst liglerde olmak, Aliağa'ya layık şekilde daha büyük başarılar yaşamak. Aliağamıza hayırlı olsun." Dedi.

HAKAN ŞAPÇI ŞAMPİYONLUKLARA ABONE

1973 doğumlu Şampiyon hoca Manisa BŞB Sporu ve Turgutlu Sporu Bölgesel Amatör Ligden çıkardı. Utaş Uşak Sporu ise 3. Ligden 2. Lige çıkardı. Tecrübeli teknik adam son olarak bu sezon göreve geldiği yıl Bergama Belediyespor'u da 3.lige çıkarmayı başardı.

Kaynak: Bültenler