Aliağaspor FK Çeyrek Finalde
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Aliağaspor FK Çeyrek Finalde

Aliağaspor FK Çeyrek Finalde
Bültenler - Haberler | Güncel

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2.Bölge 2.Grup son maçında deplasmanda Çiğli Belediyespor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibiyle 2-2 berabere kaldı

Aliağaspor FK'nın aldığı 1 puan adını çeyrek finale yazdırmak için yeterli oldu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Çiğli Galip Öztürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Aliağaspor FK, karşılaşmanın ilk yarısını 33'te Özkan Yılmaz ve 38'te Enes Bakal'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi ise 85'te Taner Çapakçur ve 90+4'te Aydın Kuzu'nun penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Aliağaspor FK, grubunu lider tamamlayarak profesyonel lig yolunda çeyrek finalde Buca Zafer Spor'un rakibi oldu.

Kaynak: Bültenler

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