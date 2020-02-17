Aliağaspor FK 1 puana razı oldu
Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasında sahasında Sökespor ile 0-0 berabere kaldı.
Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasında sahasında Sökespor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inin 18. hafta mücadelesinde Aliağaspor FK, Aydın temsilcisi Sökespor'u konuk etti. Aliağa Atatürk stadından oynana karşılaşmada ev sahibi ekip, sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla 18 hafta sonunda puanını 34'e yükselten Aliağaspor FK, ligde üçüncü sıraya yükseldi. - İZMİR