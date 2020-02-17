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Aliağaspor FK 1 puana razı oldu

Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasında sahasında Sökespor ile 0-0 berabere kaldı.

17.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:19
Aliağaspor FK 1 puana razı oldu

Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasında sahasında Sökespor ile 0-0 berabere kaldı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inin 18. hafta mücadelesinde Aliağaspor FK, temsilcisi Sökespor'u konuk etti. Aliağa Atatürk stadından oynana karşılaşmada ev sahibi ekip, sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla 18 hafta sonunda puanını 34'e yükselten Aliağaspor FK, ligde üçüncü sıraya yükseldi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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