Aliağaspor'dan 2 transfer birden
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Aliağaspor'dan 2 transfer birden

Profesyonel lige çıkma hedefi ile yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aliağaspor, Mardin Fosfatspor'dan Şefik Koz ile Payasspor'dan Fatih Somuncu'yu kadrosuna dahil etti.

Aliağaspor'dan 2 transfer birden
11.09.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:27

Profesyonel lige çıkma hedefi ile yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aliağaspor, Mardin Fosfatspor'dan Şefik Koz ile Payasspor'dan Fatih Somuncu'yu kadrosuna dahil etti.

Bölgesel Amatör Lig'de yer alan ve sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren İzmir temsilcisi Aliağaspor, yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiriyor. Yeni sezon hazırlıklarını profesyonel lige çıkma hedefi ile gerçekleştiren Aliağaspor, bu doğrultuda Mardin Fosfatspor'dan 22 yaşındaki kenar hücum oyuncusu Şefik Koz ile Payasspor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Somuncu'yu kadrosuna dahil etti.

Takımla birlikte antrenmanlara çıkan genç futbolcular, İzmir'in önemli bir kulübüne geldiklerini belirterek sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istediklerini dile getirdiler.

Aliağaspor'un antrenmanını izleyen ve tüm futbolculara başarılar dileyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise yeni transferler Şefik Koz ve Fatih Somuncu'yu takıma katılmalarından dolayı tebrik etti ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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