Aliağalıların vazgeçilmezi aliagasemtpazari.com
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aliağalıların vazgeçilmezi aliagasemtpazari.com

Aliağa'da yaşayan vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak için 5 ay önce hizmet vermeye başlayan aliagasemtpazari.com'a yaklaşık 35 bin sipariş ulaştı.

Aliağalıların vazgeçilmezi aliagasemtpazari.com
15.08.2020 10:00 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:04

Aliağa'da yaşayan vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak için 5 ay önce hizmet vermeye başlayan aliagasemtpazari.com'a yaklaşık 35 bin sipariş ulaştı. Pandemi tedbirlerinin hafiflediği günümüzde de kurulduğu günkü hizmet ve hijyen standartlarını uygulamaya devam eden online pazar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Covid-19 tedbirlerinin sürdüğü ve virüs yayılımına karşı sosyal izolasyonun hayati önem taşıdığı günümüzde Aliağa'da yaşayan vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak için Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yoğun gayretleriyle hayata geçen sosyal destek projesi aliagasemtpazari.com, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Geçen nisan ayı içerinde hizmete açılan online siteden bugüne kadar binlerce sebze, meyve, bakliyat ve yöresel ürün siparişi verildi. 5 ay gibi kısa bir sürede Aliağa'da yaşayanların vazgeçilmezi haline gelen aliagasemtpazari.com'a yaklaşık 35 bin vatandaş tarafından sipariş verildi. Aliağa'nın online pazarı 7 gün 24 saat kentte ikamet eden vatandaşların hizmetine devam etmenin yanı sıra ilk günkü titizlikle aliagasemtpazari.com üzerinden verilen siparişler, belediye ekiplerince hijyen kuralları çerçevesinde özenle hazırlanarak teslim ediliyor. Gün içerisinde saat 17.30'a kadar verilen siparişler aynı gün içinde adreslere teslim edilirken, bu zaman dışında verilen siparişler ise en yakın zaman dilimi içerisinde ivedilikle vatandaşa ulaştırılıyor. Vatandaşlar, kapılarına kadar gelen ürünlerin ödemelerini ise ister online olarak sistem üzerinden isterlerse kapıda kredi kartı ile ya da nakit olarak yapabiliyor.

İlk günkü titizlikle

Salgın nedeniyle yaşanan kritik süreçlerde sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında vatandaşların en büyük destekçisi olan aliagasemtpazari.com, tedbirlerin hafiflediği günümüzde de kurulduğu günkü hizmet ve hijyen standartlarından taviz vermiyor. Zengin ürün yelpazesine her geçen gün yenilerini de ekleyen Aliağa'nın online pazarı; sebze, meyve, bakliyat, baharat ve yöresel ürünleri vatandaşların kapısına kadar taze ve Covid-19 tedbirlerine uygun olarak servis ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Yaşam
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp 3. Sayfa
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde Güncel
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı 3. Sayfa
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı 3. Sayfa
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Üvey amca, kamayı tartıştığı yeğeninin göğsüne saplayarak öldürdü
Üvey amca, kamayı tartıştığı yeğeninin göğsüne saplayarak öldürdü
Yalanları gün yüzüne çıktı! Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve kızları cinayetten yargılanacak
Yalanları gün yüzüne çıktı! Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve kızları cinayetten yargılanacak
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Son pişmanlık fayda etti! Fare zehri içtikten sonra polisi arayınca ölümden döndü
Son pişmanlık fayda etti! Fare zehri içtikten sonra polisi arayınca ölümden döndü
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Mücadele devam ediyor! MasterChef Türkiye'nin 13. ana kadro yarışmacısı da belli oldu
Mücadele devam ediyor! MasterChef Türkiye'nin 13. ana kadro yarışmacısı da belli oldu
Çakmakla gaz kaçağını kontrol eden esnaf, az daha yanıyordu
Çakmakla gaz kaçağını kontrol eden esnaf, az daha yanıyordu
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ali Babacan Mustafa Şentop Abdurrahman Dilipak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Genç Oruç Antalya
Şu an buradasınız: Aliağalıların vazgeçilmezi aliagasemtpazari.com - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 10:05:09. #1.14#
title