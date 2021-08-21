Aliağalılardan afetzedelere destek
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Aliağalılardan afetzedelere destek

Aliağalılardan afetzedelere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aliağalı vatandaşlar Kastamonu, Sinop, Bartın, Samsun ve Karabük illerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedeler için seferber oldu.

Aliağalı vatandaşlar Kastamonu, Sinop, Bartın, Samsun ve Karabük illerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedeler için seferber oldu.

Aliağalılar, afetzedeler için gerekli olan birçok acil ihtiyaç malzemesini Aliağa Gençlik Merkezine teslim etti. Tüm malzemeler, Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Milletin Ekibi tarafından kayıt altına alındıktan sonra tasnif edildi.

Konserve, paketli gıda, su ve içecek, bebek bezi, mama, devam sütü, kıyafet, battaniye, pike, hijyenik ped, hasta bezi, kişisel temizlik ürünleri, el feneri, kafa lambası, pil, powerbank, yağmurluk ve çizme gibi birçok ürün Milletin Ekibi tarafından titizlikle paketlendi.

Aliağa Gençlik Merkezi önünde tıra nakledilen malzemeler Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi öncülüğünde afet bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. - İZMİR

Aliağalılardan afetzedelere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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