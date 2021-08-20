Aliağalılardan Afetzedelere Destek
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Aliağalılardan Afetzedelere Destek

Aliağalılardan Afetzedelere Destek
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Acil İhtiyaç Malzemeleri Afet Bölgesine GönderildiAliağalı vatandaşlar Kastamonu, Sinop, Bartın, Samsun ve Karabük illerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedeler için seferber oldu.

Acil İhtiyaç Malzemeleri Afet Bölgesine Gönderildi

Aliağalı vatandaşlar Kastamonu, Sinop, Bartın, Samsun ve Karabük illerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedeler için seferber oldu.

Aliağalılar, afetzedeler için gerekli olan birçok acil ihtiyaç malzemesini Aliağa Gençlik Merkezi'ne teslim etti. Tüm malzemeler, Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Milletin Ekibi tarafından kayıt altına alındıktan sonra tasnif edildi.

Konserve, Paketli Gıda, Su ve İçecek, Bebek Bezi, Mama, Devam Sütü, Kıyafet, Battaniye, Pike, Hijyenik Ped, Hasta Bezi, Kişisel Temizlik Ürünleri, El Feneri, Kafa Lambası, Pil, Powerbank, Yağmurluk ve Çizme gibi birçok ürün Milletin Ekibi tarafından titizlikle paketlendi.

Aliağa Gençlik Merkezi önünde TIR'a nakledilen malzemeler Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi öncülüğünde afet bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kaynak: Habermetre

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