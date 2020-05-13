Aliağalılar bugün zehir soludu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aliağalılar bugün zehir soludu

Aliağalılar bugün zehir soludu İzmir'in Aliağa ilçesinde, Petkim bacalarından yükselen kara dumanlar şehrin üzerini tamamen kaplarken, yangın çıktığını sanan vatandaşlar görüntüler karşısında tedirgin oldu.

Aliağalılar bugün zehir soludu
13.05.2020 22:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:01

Aliağalılar bugün zehir soludu

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, Petkim bacalarından yükselen kara dumanlar şehrin üzerini tamamen kaplarken, yangın çıktığını sanan vatandaşlar görüntüler karşısında tedirgin oldu. Yaşanan hava kirliliği ilçe halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Aliağa'da vatandaşlar, akşam saatlerinde ilçe merkezinde görülen yoğun siyah dumanlar nedeniyle tedirginlik yaşadı. Kenti adeta abluka altına alan duman nedeniyle büyük bir yangın olduğunu düşünen ve paniğe kapılan ilçe halkı, bir süre sonra dumanların Petkim'e ait bacadan yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden görüntüleri paylaşan Aliağalılar, konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi. Dumanlardan rahatsız olduğunu belirterek tepkisini dile getiren ve ilçede 40 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Selim Yıldız, "Bugün akşam saatlerinde, ilçenin üzerini adeta kara dumanlar kapladı. Yoğun duman nedeniyle büyük bir orman yangını olduğunu zannettik fakat bir süre sonra dumanların Petkim'e ait fabrikanın bacasından çıktığını gördük. Korona virüsten ölmeyeceğiz ama bu duman yüzünden öleceğiz. Yetkilerin buna bir çare bulmasını istiyoruz. Kırık yıldır Aliağa'dayım ilk defa böyle bir duman gördüm" dedi.

"Sağlımızı hiçe sayılıyor"

Bir diğer ilçe sakini Halil Gün ise, gökyüzündeki dumanların orman yangınından çıktığını düşündüklerini belirterek, tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Dumanların yangın neticesi itibari ile çıktığını düşündük, lakin orman yangının olmadığını fabrikanın bacasından gelen duman olduğunu fark ettik. Fabrikadan çıkan duman nedeniyle sağlımız hiçe sayılıyor. Bu nedenle önlemlerimizi almalıyız, Allah sonumuzu hayır eylesin."

Tepkilerin ardından Petkim'den açıklama

İlçenin üzerine adeta kara bulutlar gibi çöken duman nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Petkim, dumanların arıza nedeniyle çıktığını belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "13 Mayıs 2020 saat 17.00 sıralarında meydana gelen arıza sonucu Petkim'deki ünitelerimizden birinde, emniyet amaçlı kontrollü duruşa geçilmiştir. Ünitemiz, arızanın giderilmesinin ardından yeniden devriye alınacaktır. Belirttiğimiz saatte tesisimizin bacasından çıkan duman bu duruştan kaynaklanmakta olup, sahamızda iş güvenliği açısından bir problem bulunmamaktadır."

Aliağalılar bugün zehir soludu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti Haber
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü
7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Düşüşünü sürdüren dolar 6,98'den işlem görüyor
Düşüşünü sürdüren dolar 6,98'den işlem görüyor
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Meclis Başkanı Şentop'tan, 'AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?' sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir şey yok
Meclis Başkanı Şentop'tan, "AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir...
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hüseyin İnan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Hazal Kaya Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Gökhan Gönül Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Aliağalılar bugün zehir soludu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 03:58:32. #1.14#
title