Aliağalı zeytin üreticilerine önemli duyuru
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Aliağalı zeytin üreticilerine önemli duyuru

Aliağalı zeytin üreticilerine önemli duyuru
30.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:34

Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, zeytin üreticilerine yaptığı duyuru ile halkalı leke hastalığına karşı ikinci ilaçlama zamanının geldiğini bildirdi.

Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, zeytin üreticilerine yaptığı duyuru ile halkalı leke hastalığına karşı ikinci ilaçlama zamanının geldiğini bildirdi.

Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, zeytin üreticileri için önemli bir açıklama yaptı. Müdürlüğün sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyu ile paylaştığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin ağaçlarında yaprak dökümüne, sürgün ve dal kurumalarına ve ürün kayıplarına neden olan zeytin halkalı leke hastalığına karşı ikinci ilaçlama zamanı gelmiştir. Bahçelerinizi kontrol ederek hava şartlarının uygun olduğu zamanda, çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce teknik talimatlara uygun bir şekilde mücadele yapınız."

Duyuruda ayrıca, tarımsal ilaçlamaların arıların olmadığı zamanlarda yapılması gerektiği de vurgulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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