Aliağalı öğrenciler iİklim değişikliğini eTwinning ile öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK Genel Müdürlüğü ve eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi'nin tensipleriyle Bakü'de gerçekleştirilen Çift Taraflı İrtibat Seminerine katılan Mehmet Saka İlkokulu Müdür Yardımcısı Funda Kurtkaya, Nature's Media eTwinning projesinin yazımını Azerbaycan'daki kurucu ortağı Sakine Huseynova ile birlikte gerçekleştirdi. Uluslararası niteliğe sahip projeye Türkiye, Azerbaycan, Polonya, Romanya, Arnavutluk ve Gürcistan'da 19 öğretmen ve 63 öğrenci katılım sağlıyor.

Çevre bilincinin oluşturulması, doğal kaynakların verimli kullanılması, çocukların fiziksel ve duygusal olarak doğayla aralarında bir bağ hissetmelerini sağlamak amacıyla yazılan proje kapsamında Mehmet Saka İlk ve Ortaokul öğrencileri Aliağa'da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Aliağa Belediyesi Çevre Mühendisi Yaşar Biçici, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında sunumlar yaparak öğrencileri bilgilendirdi. Sunum sonrası öğrenciler web2 araçlarını kullanarak interaktif puzzle ve quiz çalışmaları yaptı. Öğrenciler, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret ederek iklim değişikliği konusunda röportajlar yaparak hazırladıkları broşürleri takdim ettiler. Öğrenciler son olarak Güzelhisar mevkiinde bulunan rüzgar türbini ve güneş paneli tesislerini gezerek doğal enerji kaynaklarını yerinde görme imkanı buldu.

MEHMET SAKA İLKOKULU MÜDÜR YARDIMCISI FUNDA KURTKAYA: "ÖĞRENCİLERİMİZE ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Mart ayında geri dönüşüm malzemelerinden ürünler tasarlayacaklarını ve sergi düzenleyerek projeyi tamamlayacaklarını belirten proje koordinatörü Mehmet Saka İlkokulu Müdür Yardımcısı Funda Kurtkaya, proje hakkında şunları söyledi: "İklim değişikliği, gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biridir. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir atıkları geri dönüştürmek suretiyle doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekiyor. Projemizdeki etkinliklerle amacımız çocuklarımızın fiziksel ve duygusal olarak doğayla aralarında bir bağ hissetmelerini;Böylece hem geçmiş nesillerin bıraktığı yaraları sarmayı hem de gelecek için uygulanabilir, sürdürülebilir pratikler ve politikalar geliştirmelerini sağlamaktır. Bu proje ile iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimize çevre bilinci kazandırmak istiyoruz. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın çevre konusuna ve iklim değişikliğine çok önem verdiği ve atık yönetimi üzerine ciddi çalışmaları olduğundan öğrencilerimizle birlikte Başkanımızı ziyaret ederek kısa bir röportaj yapma imkanımız oldu"

Bültenler - Güncel