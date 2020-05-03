HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Aliağalı kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor

Aliağalı kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor
03.05.2020 10:23 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:24

Geçtiğimiz yıl Aliağa Belediyesinin öncülüğünde, Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile 'Kadın Emeği Değerlendirme Projesi' kapsamında kurulan Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Aliağalı kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklediği gibi kısa...

Geçtiğimiz yıl Aliağa Belediyesinin öncülüğünde, Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile 'Kadın Emeği Değerlendirme Projesi' kapsamında kurulan Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Aliağalı kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklediği gibi kısa sürede sağladığı başarıyla da markalı ürünlerini tüketicilerle buluşturdu.

Doğal tarımdan tekstil üretimine, el emeği doğal gıda üretiminden el sanatları faaliyetlerine kadar birçok alanda kadın istihdamına destek veren Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, aynı zamanda Aliağa Kadınlar Lokali'nde kadınlara özel kına, yaş günü, kabul günü gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.

Doğal gıda ürünleri

Tarhana, erişte, unlu mamuller, reçel, zeytin gibi doğal ürünlerin ambalajlı üretimini yapan kadınların, el emekleri aliagasemtpazari.com aracılığı ile Aliağalılarla buluşuyor. Belediyenin Çaltılıdere bölgesinde tahsis ettiği tarım arazisinde doğal tarım yapan Aliağalı kadın çiftçiler, kışlık sebzelerin ilk hasadını da gerçekleştirdi. Atalık tohumların ekimini tamamlayan kadın çiftçiler şimdi de üretilen fideleri toprakla buluşturmaya hazırlanıyor.

Üretici kadınlardan "Hoş Geldin Bebek" çantası

Tekstil alanında faaliyet gösteren üretici kadınlar, Aliağa Belediyesi ile yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebek çantası üretimini gerçekleştirirken; el sanatları alanında faaliyet gösteren kadınlar da örgü, takı, hediyelik eşya ve kağıttan sepetler gibi ürünleri Aliağa Üretici Kadın Çarşısı'nda satışa sunuyor.

Üretici Kadın Çarşısı ihtiyaç sahibi kadınlara destek oluyor

Aliağa Belediyesinin destekleriyle açılan ve Aliağalı kadınlara tahsis edilen Üretici Kadın Çarşısı'nda kooperatife ait dokuz stant bulunuyor. İki stantta gönüllü üyelerce yapılan ürün satışlarından elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi kadınlara destekte bulunuluyor. Diğer stantlarda ise el emeği ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor.

Başkan Serkan Acar'a teşekkür

Yeni projelerle kadın istihdamına daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berrin Argunhan, "Gerek Üretici Kadın Çarşısı için gerekse kooperatifimiz için verdiği desteklerden ötürü Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belediye ile yaptığımız iş birliği sayesinde hem kadın istihdamına katkı sağlayabiliyor hem de sağlıklı gıda ile halkımızı buluşturuyoruz. Aliağa'nın sadece bir sanayi kenti değil aynı zamanda doğal tarımın da yapılabildiği bir kent olduğunu gösterebilmek için emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Ekonomi
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor Ekonomi
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Ekonomi
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı Ekonomi
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor Ekonomi
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor Ekonomi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Ramazan Instagram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Aliağalı kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 10:47:07. #1.14#
title