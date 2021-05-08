Aliağa zabıtasından bayram öncesi denetim

Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele sürdüren Aliağa Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele sürdüren Aliağa Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma kısıtlamasını göz önünde bulunduran Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretimi ve satışını yapan işletmelerde denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri, bu kapsamda özellikle unlu mamul üretimi yapan fırın, pastane gibi imalathaneler ile gıda satışı yapan işletmelerin denetimine ağırlık veriyor. Temizlik, gramaj, ürün etiketi ve ruhsat kontrollerinde bulunan ekipler; işletme çalışanlarına maske, mesafe ve eldiven kullanımı konusunda da hatırlatmalarda bulunuyor.

"Bayram süresince sahada olacağız"

Bayram süresince sahada olacaklarını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Belediye olarak gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde temizlik konusuna büyük önem veriyoruz. Halk sağlığını tehdit edebilecek hiçbir unsura müsaade etmiyoruz. Vatandaşlarımız alışveriş merkezlerinde eksik ya da hata gördükleri noktalarda şikayet ve önerilerini 7 gün 24 saat boyunca Hilal Masa ALO 153 ya da 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp, Bip ve Telegram çözüm hattına iletebilirler" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı