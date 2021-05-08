Aliağa zabıtasından bayram öncesi denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aliağa zabıtasından bayram öncesi denetim

Aliağa zabıtasından bayram öncesi denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele sürdüren Aliağa Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele sürdüren Aliağa Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma kısıtlamasını göz önünde bulunduran Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretimi ve satışını yapan işletmelerde denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri, bu kapsamda özellikle unlu mamul üretimi yapan fırın, pastane gibi imalathaneler ile gıda satışı yapan işletmelerin denetimine ağırlık veriyor. Temizlik, gramaj, ürün etiketi ve ruhsat kontrollerinde bulunan ekipler; işletme çalışanlarına maske, mesafe ve eldiven kullanımı konusunda da hatırlatmalarda bulunuyor.

"Bayram süresince sahada olacağız"

Bayram süresince sahada olacaklarını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Belediye olarak gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde temizlik konusuna büyük önem veriyoruz. Halk sağlığını tehdit edebilecek hiçbir unsura müsaade etmiyoruz. Vatandaşlarımız alışveriş merkezlerinde eksik ya da hata gördükleri noktalarda şikayet ve önerilerini 7 gün 24 saat boyunca Hilal Masa ALO 153 ya da 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp, Bip ve Telegram çözüm hattına iletebilirler" dedi. - İZMİR

Aliağa zabıtasından bayram öncesi denetim
Aliağa zabıtasından bayram öncesi denetim
Aliağa zabıtasından bayram öncesi denetim
Aliağa zabıtasından bayram öncesi denetim
Aliağa zabıtasından bayram öncesi denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu
Magazin Aleyna Tilki Burak Sergen Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Cyle Larin Ozan Tufan Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aliağa zabıtasından bayram öncesi denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 10:47:16. #1.14#

title