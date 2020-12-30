Aliağa Zabıtası yılbaşı denetiminde
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Aliağa Zabıtası yılbaşı denetiminde

30.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:07
Aliağa Zabıtası yılbaşı denetiminde

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıl öncesi sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıl öncesi sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde zabıta ekipleri; market, kuruyemiş ve benzeri gıda satan iş yerlerini denetliyor. Detaylı bir şekilde yapılan denetimlerde başta hijyen şartları olmak üzere koronavirüs tedbirlerine uygunluk, satılan ürünlerin raf ömrü, imalat tarihi, etiket fiyatları ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla marketlerde, manavlarda, alışveriş merkezlerinde bir yoğunluk oluşuyor. Bu yıl vatandaşlarımızın yılbaşını evlerinde geçireceğinden bu yoğunlukta bir artış gözlemlemekteyiz. Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturduğu iş yerlerinde ürünlerin son kullanma tarihlerini, raf fiyatı ile kasa fiyatının uyuşup uyuşmadığını kontrol ediyoruz. Genelgelerle belirtilen Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetliyoruz" dedi.

Gerekli yasal işlemler yapılıyor

Denetimlerde tespit edilen aksaklıklar ve eksiklerle ilgili gerekli işlemleri yaptıklarını belirten Mustafa Tahir Acar, "Fiyat uyuşmazlıklarıyla ilgili rastladığımız aksakları tespit edip bir tutanakla ticaret iş müdürlüğüne resmi yazışma ile göndererek yasal işlem yapılmasını sağlıyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ürüne rastlarsak bu ürünü imha edip yasal işlem başlatıyoruz. Covid-19 tedbirleri ile ilgili aksaklıklara rastlarsak bu eksiklerin süratle giderilmesini sağlayıp koronavirüsle ilgili uyarı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlar, şikayetlerini Hilal Masa'ya iletebiliyor

Vatandaşların işletmelerde gördüğü eksikleri Alo 153 veya 0530 277 2222 WhatsApp hattı üzerinden Hilal Masa'ya iletebileceklerini ifade eden Mustafa Tahir Acar, "Vatandaşlarımız tarafından bizlere iletilen şikayetlerle ilgili de gerekli işlemler yapılacaktır. Ekiplerimiz süratle şikayet yapılan adreslere gidip gerekli denetimleri gerçekleştirecektir. Maksadımız; vatandaşlarımızın her anlamda güvenli alışveriş yapabilmelerini ve kaliteli hizmet alabilmeleri sağlamak. Bu kapsamda pazar yerlerinde ve kent içindeki işletmelere yönelik denetimlerimiz devam edecek. Yılbaşında da vatandaşlarımızın, huzur ve esenliği için zabıta müdürlüğü olarak görevimizin başında olacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Aliağa Zabıtası yılbaşı denetiminde
Aliağa Zabıtası yılbaşı denetiminde
Aliağa Zabıtası yılbaşı denetiminde
Aliağa Zabıtası yılbaşı denetiminde
Aliağa Zabıtası yılbaşı denetiminde
Aliağa Zabıtası yılbaşı denetiminde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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