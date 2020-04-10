Aliağa zabıtası fırın denetimlerini sürdürüyor Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kent genelindeki fırınlara denetimler gerçekleştirip işletme sahiplerine hijyen ve dezenfekte kurallarına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kent genelindeki fırınlara denetimler gerçekleştirip işletme sahiplerine hijyen ve dezenfekte kurallarına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Pazar, market ve manav gibi gıda satışı yapılan yerlerde denetimlerine devam eden Aliağa Belediye Zabıtası, bir yandan bilgilendirme çalışmalarını sürdürürken bir yandan da vatandaşların sağlığını doğrudan etkileyebilecek hijyen kurallarının titizlikle yerine getirilmesi için çalışıyor. Bu kapsamda kent genelindeki fırınlara sık sık denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, işletme sahiplerini ve çalışanlarını hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarmaya ve yönetmelikler hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Zabıta ekipleri, el temizliği başta olmak üzere hijyen koşullarına ve işletme içerisindeki sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğine dikkat çekiyor. Fırınların imalat bölümlerinde ve satış alanlarında denetimlerde bulunan ekipler, çalışanların mutlaka maske ve eldiven takmaları gerektiğini de belirtiyor. Denetimler esnasında kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler için gerekli yaptırımlar uygulanarak Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne de resmi olarak gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA