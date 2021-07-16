Aliağa ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında
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Aliağa ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında

Aliağa ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Aliağa ilçesindeki otluk alan ve Menderes'teki makilik alanda çıkan yangınlar, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki otluk alan ve Menderes'teki makilik alanda çıkan yangınlar, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Aliağa ilçesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Menderes ilçesi Küner Mahallesi mevkisinde de makilik alanda çıkan yangın sebebiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve 5 arazöz müdahale etti.

Her iki yangın da ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Aliağa ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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