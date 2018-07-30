Aliağa Ticaret Odası'ndan Üyelerine Yeni Bir Hizmet

Aliağa Ticaret Odası, üye işletmelerinin ihtiyaç duyabileceği mali işler süreçlerine destek olmak amacıyla 'Muhasebe ve Mali Müşavirlik Danışmanlık' hizmeti verecek.

Aliağa Ticaret Odası Üyelerine Yeminli Mali Müşavir Danışmanlık Hizmeti

Aliağa Ticaret Odası'nda ayda iki kez; Yeminli Mali Müşavir oda üyelerine mali işlemler konusunda danışmanlık hizmeti verecek. Oda üyelerinin, yeminli mali müşavir ile birebir görüşmeler yapabileceği, bilgilendirme hizmetinin ilki 2 Ağustos Perşembe günü saat 13.30 ile 17.30 saatleri arasında randevu usulü Aliağa Ticaret Odası hizmet binasında gerçekleşecek.

ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, mali işlemler ile ilgili danışmanlık hizmeti vermekteki temel amaçlarının ALTO üyesi işletmelerin, mali işler süreçlerini (muhasebe, vergi vb.) en verimli ve en doğru şekilde yönetmelerine yardımcı olmak olduğunu söyledi.

İş hayatının artan rekabet ortamı ve sürekli değişen yasal mevzuatların, şirketlerin mali işler süreçlerini en verimli ve en doğru şekilde yönetmelerini zorunlu hale getirdiğini ifade eden Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, "Hızla gelişmekte olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla kanunlar, mevzuatlar devamlı güncelleniyor, geliştiriliyor, eksiklikleri gideriliyor. İşletmelerin ve kişilerin değişiklikleri takip etmesi de haliyle kolay olmuyor. Üyelerimizin firmalarının bu günü ve geleceği için kritik öneme sahip olan mali işler süreçleri noktasında oda olarak devreye girerek üyelerimizin muhasebe ve mali müşavirlik alanlarında konunun uzmanlarından bilgi almalarını sağlamaya çalışacağız" dedi.