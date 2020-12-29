Aliağa Semt Pazarı görevini tamamladı
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Aliağa Semt Pazarı görevini tamamladı

29.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:40
Aliağa Semt Pazarı görevini tamamladı

Aliağa Belediyesi bünyesinde hizmet veren aliagasemtpazari.com, kısıtlamalarda gıda satışı yapan işletmelerin muaf tutulması ve bu sayede vatandaşın gıdaya ulaşmasında sorun yaşanmaması nedeniyle çalışmalarını yarın itibariyle sonlandırıyor.

Aliağa Belediyesi bünyesinde hizmet veren aliagasemtpazari.com, kısıtlamalarda gıda satışı yapan işletmelerin muaf tutulması ve bu sayede vatandaşın gıdaya ulaşmasında sorun yaşanmaması nedeniyle çalışmalarını yarın itibariyle sonlandırıyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatları ile nisan ayında kurulan aliagasemtpazari.com, 80 bin siparişi Aliağalıların adresine ulaştırdı. Kısıtlamalarda özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engelli vatandaşlara hizmet vermek için kurulan aliagasemtpazari.com, yerel üreticiye de destek oldu. İçişleri Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeler ile hafta sonları ve belirli günlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya devam ediyor. Yayımlanan genelgeler gereği market, manav, fırın, kasap, bakkal gibi esnaf ve adrese kadar hizmet veren online alışveriş siteleri gibi gıda satışı yapan işletmeler kısıtlamalardan muaf tutularak hizmete devam ediyor. Kısıtlamalardan muaf olan Aliağa'da birçok esnaf da kısıtlamalar süresince hizmet vermeye devam ederken siparişleri kapıya kadar ulaştırıyor. Alınan tedbirlerle vatandaşın temel gıda ürünlerine ulaşımında bir sıkıntı yaşanmıyor. Vatandaşın gıdaya erişimindeki sıkıntıların ortadan kalkmasıyla birlikte aliagasemtpazari.com da hizmetlerini yarın itibariyle sonlandıracak. Aliağa Belediyesi; 65 yaş üstü, engelliler ve hastalar gibi kısıtlı grupların alışverişlerine Hilal Masa (Alo 153) aracılığı ile destek vermeye devam edecek. - İZMİR

Aliağa Semt Pazarı görevini tamamladı
Aliağa Semt Pazarı görevini tamamladı
Aliağa Semt Pazarı görevini tamamladı
Aliağa Semt Pazarı görevini tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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