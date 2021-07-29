Aliağa Şehir Tiyatrosu'ndan Kahkaha Tufanı
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Aliağa Şehir Tiyatrosu'ndan Kahkaha Tufanı

Aliağa Şehir Tiyatrosu'ndan Kahkaha Tufanı
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Aliağa Şehir Tiyatrosu oyuncuları 'Şekerpare Müzikali' ile ikinci kez sahne aldıAliağa Belediyesi'nin kültür ve sanata verdiği destek kapsamında Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu tiyatroseverler ilgiyle izledi.

Aliağa Şehir Tiyatrosu oyuncuları 'Şekerpare Müzikali' ile ikinci kez sahne aldı

Aliağa Belediyesi'nin kültür ve sanata verdiği destek kapsamında Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu tiyatroseverler ilgiyle izledi. Dans, müzik ve komediyi bir araya getiren müzikal izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Performanslarıyla hayran bırakan oyuncular, oyunun sonunda ayakta alkışlandı.

Senarist Yavuz Tuğrul'un İstanbul'un 19. yüzyılında geçen olayları kaleme alarak Türk Sineması'nın klasikleri arasına kazandırdığı 'Şekerpare' Engin Alkan tarafından tiyatroya uyarlandı. Aliağa Şehir Tiyatrosu'nun müzik ve dans öğeleriyle yeni bir soluk getirdiği oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini Rüçhan Gürel, yönetmenliğini ise Gülder Pınar yaptı.

Oyunun üçüncü temsili 31 Temmuz Cumartesi, dördüncü temsili ise 4 Ağustos Çarşamba günü saat 21. 00'de yine Aliağa Belediyesi Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Sanatseverler ücretsiz davetiyeleri tiyatro girişinden temin edebilecekler.

GENEL SANAT YÖNETMENİ RÜÇHAN GÜREL: "ALİAĞA'YA DAHA LAYIK İŞLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Aliağa seyircisinin oyunun her anına çok iyi reaksiyonlar verdiğini belirten Aliağa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Rüçhan Gürel, "Aliağa seyircisi ve Belediye Başkanımız Serkan Acar kültür ve sanata büyük önem veriyor. Açık havada büyük bir seyirci topluluğuna oynamak bizleri memnun etti. Aliağa'ya daha layık işler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

OYUNCU YÖNETMEN GÜLDER PINAR: "ALİAĞA KÜLTÜR SANAT ALANINDA ÇOK GÜZEL BİR YOLA GİRDİ"

Aliağalı olarak Aliağa'da çok fazla sahne aldığını ifade eden oyuncu yönetmen Gülder Pınar, "Ekibimiz içinde yer alan yedi oyuncumuz Aliağa'da yaşıyor. Aliağa'da sahneye çıkmak her zaman büyük bir keyif veriyor. Aliağa seyircisi her oyuna her sahneye çok güzel tepkiler veriyor. Aliağa kültür sanat alanında çok güzel bir yola girdi. Açıkhava oyunları her zaman için çok zor olsa da karşımızda konsantrasyonu çok yüksek bir izleyici görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayakta alkışlanmak ise çok büyük bir keyifti" dedi.

Kaynak: Habermetre

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