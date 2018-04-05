Aliağa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Kuruldu

Aliağa'daki iş dünyası sivil toplum örgütleri arasına Aliağa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ASİD) eklendi.

Derneğin Kurucu Başkanı Ümit Devran, yaptığı açıklamada, ASİD'in sadece sanayicilerin değil, Aliağa için katma değer yaratan her meslek mensubunun dayanışma ve çözüm ortaklığı çatısı olduğunu belirtti.

İlerleyen günlerde ilçenin kurum ve kuruluş temsilcilerini, sanayicilerini ziyaret ederek, derneği ve amaçlarını anlatacaklarını dile getiren Devran, "Aliağa'nın elbette güçlü ve girişimci meslek kuruluşları var. ASİD, bu yapıya ivme kazandıracak, sinerji yaratacak bir rol üstlenecek diye düşünüyorum. Sadece hızlı koşmak istiyorsak yalnız ama daha uzağa koşmak istiyorsak birlikte koşmak gerekir." ifadelerini kullandı.