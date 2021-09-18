Aliağa Sanatla Renkleniyor

ASEV Kursları Sanatseverlere Kapılarını Açıyor

Birçok sanat dalında eğitim veren Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV), 2021-2022 dönem kursları için kapılarını açıyor.

ASEV, deneyimli ve güçlü eğitimci kadrosuyla hazırladığı geniş kapsamlı kurs programı ile Aliağalıların sanat hayatına renk katacak. Bu kapsamda 2021-2022 dönemi kursları için ön kayıtlar 20 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Aliağa Gençlik Merkezine yapılacak kayıt başvurularının ardından kurslar 4 Ekim 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Küçükten büyüğe herkesin katılabileceği kurslarda kursiyerler; keman (9 yaş ve üzeri), piyano (9 yaş ve üzeri), gitar (9 yaş ve üzeri), tiyatro (9 yaş ve üzeri), halk oyunları (9 yaş ve üzeri), bale (6 yaş, 13 yaş arası), modern danslar (6 yaş ve üzeri), resim (9 yaş ve üzeri), ney (9 yaş ve üzeri), kaval (9 yaş ve üzeri), bateri (9 yaş ve üzeri), bağlama (9 yaş ve üzeri) ve işaret dili branşlarında eğitim alma imkanı bulabilecek.

Enstrüman ve Sanatsal Kursların yanı sıra Aliağalıların yoğun ilgi gösterdiği Türk Sanat Müziği Korosu (16 yaş ve üzeri), Türk Halk Müziği Korosu (16 yaş ve üzeri) da kursiyerlere kapılarını açıyor. 2021-2022 dönemi ASEV kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, 20 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Aliağa Gençlik Merkezi'nde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Vatandaşlar Aliağa Gençlik Merkezinin 0232 616 7071 numaralı hattını arayarak detaylı bilgi alabilirler.

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