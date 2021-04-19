Aliağa Petkimspor'un Basketbol Süper Ligi'nde kalması için 1 galibiyete ihtiyacı var

ING Basketbol Süper Ligi'nde maç eksiğiyle düşme hattında bulunan Aliağa Petkimspor, kalan 2 maçında en az 1 galibiyet alması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın ligde kalacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde maç eksiğiyle düşme hattında bulunan Aliağa Petkimspor, kalan 2 maçında en az 1 galibiyet alması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın ligde kalacak.

Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen 7 müsabakanın dışında son hafta heyecanının yaşanacağı ING Basketbol Süper Ligi'nde Ankara temsilcisi OGM Ormanspor'un ardından ligden düşecek ikinci ekip Aliağa Petkimspor veya Lokman Hekim Fethiye Belediyespor olacak.

Ligde konuk ettiği Türk Telekom'a 71-65 yenilerek üst üste 6. yenilgisini alan Aliağa Petkimspor, son hafta öncesinde maç eksiğiyle 15. sırada bulunuyor. 28. hafta erteleme maçında 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'e konuk olacak Aliağa Petkimspor son hafta maçında da deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

İzmir temsilcisi bu iki karşılaşmadan en az 1 galibiyet alması halinde ligde kalmayı garantileyecek. Aliağa Petkimspor'un kalan 2 maçta yenilmesi halinde küme düşecek ekip Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un son haftada HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında alacağı sonuca göre belli olacak.

Sezon sonunda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'la olası puan eşitliğinde Muğla ekibinden geride kalacak Aliağa Petkimspor, OGM Ormanspor'la puanlarının aynı olması halinde ise rakibini geride bırakacak.

OGM Ormanspor, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Aliağa Petkimspor'un puan eşitliğinde ise İzmir temsilcisi, OGM Ormanspor'la lige veda edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz