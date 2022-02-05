Aliağa Petkimspor, Türk Telekom önünde

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Beşiktaş Icrypex'e 94-73 mağlup olarak 19'uncu maçında 16'ncı mağlubiyetini alan son sıradaki Aliağa Petkimspor, yarın deplasmanda Türk Telekom'la kozlarını paylaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. İlk yarıda evinde rakibini 71-59 mağlup eden İzmir temsilcisi deplasmanda da galip gelerek moral bulmayı ve rakibinin 3 maçlık galibiyet serisini sona erdirmeyi hedefliyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor