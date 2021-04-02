Aliağa Petkimspor-Tofaş Spor Kulübü maçı ertelendi
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Aliağa Petkimspor-Tofaş Spor Kulübü maçı ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aliağa Petkimspor-Tofaş Spor Kulübü maçı ertelendi

Aliağa Petkimspor teknik heyetinden iki antrenörün COVİD-19 PCR test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki Aliağa Petkimspor-Tofaş Spor Kulübü maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Aliağa Petkimspor teknik heyetinden iki antrenörün COVİD-19 PCR test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki Aliağa Petkimspor-Tofaş Spor Kulübü maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Aliağa Petkimspor Kulübü sosyal medya hesabından teknik ekipten iki antrenörün COVİD-19 PCR test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 1 Nisan Perşembe günü yapılan COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve teknik ekibimizden iki antrenörümüzün test sonuçları pozitif çıkmıştır. Herhangi bir semptom göstermeyen antrenörlerimizin izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. 3 Nisan Cumartesi günü Tofaş Spor Kulübü ile oynayacağımız karşılaşma Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir" bilgisi paylaşıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, daha önce 3 Nisan Cumartesi günü Aliağa Enka Spor salonunda saat 13.00'te oynanacağı duyurulan müsabaka ileri bir tarihte yapılacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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