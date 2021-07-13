Aliağa Petkimspor, Ömer Yasir Küçük'ü transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aliağa Petkimspor, Ömer Yasir Küçük'ü transfer etti

Aliağa Petkimspor, Ömer Yasir Küçük'ü transfer etti
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 20 yaşındaki guard Ömer Yasir Küçük'ü kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 20 yaşındaki guard Ömer Yasir Küçük'ü kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aramıza hoş geldin Ömer Yasir Küçük. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş Icrypex forması ile ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 2001 doğumlu genç milli guard Ömer Yasir Küçük yeni sezonda mücadelesini bizimle sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlyas Tetik Deniz Akkaya Zeynep Bastık Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Şenol Güneş Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aliağa Petkimspor, Ömer Yasir Küçük'ü transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.07.2021 14:40:04. #1.13#

title