Aliağa Petkimspor, Ömer Yasir Küçük'ü transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 20 yaşındaki guard Ömer Yasir Küçük'ü kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 20 yaşındaki guard Ömer Yasir Küçük'ü kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aramıza hoş geldin Ömer Yasir Küçük. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş Icrypex forması ile ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 2001 doğumlu genç milli guard Ömer Yasir Küçük yeni sezonda mücadelesini bizimle sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin