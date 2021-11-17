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Aliağa Petkimspor Murat Kozan'la anlaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aliağa Petkimspor Murat Kozan'la anlaştı

ING Basketbol Süper Lig temsilcilerinden Aliağa Petkimspor kadrosunu güçlendirdi.

ALİAĞA, İZMİR (DHA) - ING Basketbol Süper Lig temsilcilerinden Aliağa Petkimspor kadrosunu güçlendirdi. İzmir temsilcisi son olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyen Murat Kozan'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aliağamıza hoşgeldin Murat Kozan. Sezona Manisa BBSK formasıyla başlayan 1993 doğumlu pivot, sezonun devamında mücadelemiz için ter dökecek."


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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