Aliağa Petkimspor Kritik Maça Hazır
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Aliağa Petkimspor Kritik Maça Hazır

Aliağa Petkimspor Kritik Maça Hazır
Bültenler - Haberler | Güncel

-Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 30.Hafta erteleme maçında deplasmanda İstanbul ekibi Bahçeşehir Kolejine konuk oluyor.

Ligin son sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 17.00'de Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde oynanacak. Sporseverler karşılaşmayı TİVİBU Spor 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

ALİAĞA PETKİMSPOR LİGDE KALMA MÜCADELESİNE ÇIKIYOR

Eksik maçı kalmayan ve ligde 37 puana sahip OGM Ormanspor Süper Lige veda ederken 38 puana sahip Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Kolejini yendiği takdirde Süper Ligde kalacak. Aliağa Petkimspor karşılaşmadan galibiyetle ayrılamazsa 37 puana sahip Lokman Hekim Fethiye Belediye Sporun deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyesine mağlup olmasını bekleyecek.

Kaynak: Bültenler

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