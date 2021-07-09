Aliağa Petkimspor, Hırvat basketbolcu Darko Planinic'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Hırvat oyuncu Darko Planinic'i kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Hırvat oyuncu Darko Planinic'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon KK Cibona forması ile A-1 Liga'da mücadele eden 1990 doğumlu milli basketbolcu Darko Planinic, yeni sezonda mücadelesini bizimle sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz