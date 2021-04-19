Aliağa Petkimspor evinde kazanamadı
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Aliağa Petkimspor evinde kazanamadı

Aliağa Petkimspor evinde kazanamadı
Bültenler - Haberler | Güncel

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Türk Telekomu evinde konuk eden Aliağa Petkimspor, rakibine 71-65'lik skorla yenildi.

İlk 5 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Foster, Dekker ve Johnson'la üst üste basketler bulan Türk Telekom, periyodu 21-17 önde bitirdi. İkinci periyotta Dekker, Samet ve Can'ın sayılarıyla aradaki farkı 9 sayıya (29-20) çıkaran Türk Telekom, soyunma odasına 35-29 üstün gitti. Üçüncü periyoda da etkili başlayan konuk ekip, 27. dakikada 13 sayılık farka ulaştığı (54-41) periyodu 57-51 önde tamamladı.

Son periyodun başında Zack ve Yiğitcan'ın basketleriyle farkı 1 sayıya (56-57) indiren rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren Türk Telekom, son 5 dakikaya 67-59 üstün girdi. Türk Telekom, müsabakadan 71-65 galip ayrıldı.

Kaynak: Bültenler

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