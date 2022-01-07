Aliağa Petkimspor, Eray Akyüz'le anlaştı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'dan oyun kurucu Eray Akyüz'ü kadrosuna dahil etti.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, 2000 doğumlu Eray Akyüz'ün sezonun devamında takımda yer alacağı belirtildi.

Genç oyuncu bu sezon 8 lig maçında 2,88 sayı ve 1,38 asist ortalamaları ile oynadı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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