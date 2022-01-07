Aliağa Petkimspor, Eray Akyüz'le anlaştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aliağa Petkimspor, Eray Akyüz'le anlaştı

Aliağa Petkimspor, Eray Akyüz'le anlaştı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'dan oyun kurucu Eray Akyüz'ü kadrosuna dahil etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'dan oyun kurucu Eray Akyüz'ü kadrosuna dahil etti.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, 2000 doğumlu Eray Akyüz'ün sezonun devamında takımda yer alacağı belirtildi.

Genç oyuncu bu sezon 8 lig maçında 2,88 sayı ve 1,38 asist ortalamaları ile oynadı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title