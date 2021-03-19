Aliağa Petkimspor, Empera Halı Gaziantep Basketbol'a konuk oluyor
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Aliağa Petkimspor, Empera Halı Gaziantep Basketbol'a konuk oluyor

19.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:21
Aliağa Petkimspor, Empera Halı Gaziantep Basketbol'a konuk oluyor

Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geliyor.

Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele 21 Mart Pazar günü saat 15.15'de Gaziantep Karataş Şahin Bey Spor Salonu'nda oynanacak. Aliağa Petkimspor, karşılaşma öncesinde 24. hafta sonunda ligde 33 puanla 10. sırada, Empera Halı Gaziantep Basketbol ise 36 puanla 9. sırada bulunuyor. Anadolu Efes 47 puanla ligin zirvesinde yer alırken, Anadolu Efesi'i 43 puanla Pınar Karşıyaka ve 42 puanla Fenerbahçe Beko takip ediyor. - İZMİR

Aliağa Petkimspor, Empera Halı Gaziantep Basketbol'a konuk oluyor
Aliağa Petkimspor, Empera Halı Gaziantep Basketbol'a konuk oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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