Aliağa Petkimspor'da Wright-Foreman takımdan ayrıldı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da Justin Wright-Foreman'la yolların ayrıldığı bildirildi.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da Justin Wright-Foreman'la yolların ayrıldığı bildirildi.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, sezon başı transfer edilen Wright-Foreman'la sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
ABD'li oyun kurucu bu sezon ligde 14 müsabakada 16,79 sayı ve 2,57 asist ortalamalarıyla oynadı.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri