Aliağa Petkimspor'da Özhan Çıvgın dönemi sona erdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, başantrenör Özhan Çıvgın ile yollar ayrıldı.

Aliağa Petkimspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Kulüp tarafından yayımlanan ayrılık mesajında, "Başantrenörümüz Özhan Çıvgın ile yollarımızı karşılıklı olarak ayırma kararı almış bulunmaktayız. Özhan Çıvgın'a bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Aliağa ekibinde uzun süredir görev yapan Çıvgın'ın ayrılmasının ardından, yeni başantrenörün kim olacağı konusunda kulübün kısa sürede çalışma başlatması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
