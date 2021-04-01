Aliağa Petkimspor'da iki antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da iki antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da iki antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, bugünkü Kovid-19 testlerinde 2 antrenörde pozitif bulguya rastlandığı bildirildi. Antrenörlerde herhangi bir semptom bulunmadığı ve iki kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Aliağa Petkimspor'un 3 Nisan Cumartesi günü oynayacağı TOFAŞ maçının ertelendiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz